شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي تشكيلة توتنهام أمام نيوكاسل يونايتد والان مع التفاصيل

كتب محمود ياسر أعلن المدير الفنى لنادى توتنهام ماوريسيو بوكيتنو عن تشلة مباراة اليوم التى ستقام الساعة الثانية و نصف في اطار الجولة 25 م مسابقة الدورى الانجليزى الممتاز. و جائت التشكيلة كالآتى: حارس المرمى : لوريس خط الدفاع : الديرفيريلد - دافيسون سانشيز - كيران تريبير - فيرتونخين خط الوسط : هارى وينكس - سيسوكو - كريستيان ايركسن خط الهجوم : هيونغ مين سون - لاميلا - لوكاس مورا

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