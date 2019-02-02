شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليابان بعد خسارة لقب أسيا:"شكرا جزيلا" والان مع التفاصيل

الخليج 365- قدم منتخب اليابان مثال يحتذى به في الأخلاق والروح الرياضية بعد خسارته لبطولة كأس أمم أسيا 2019 عقب الهزبمة من قطر.

وكان منتخب قطر نجح في الفوز بأول لقب لبطولة أمم أسيا في تاريخه عقب الفوز على اليابان 3 - 1 في المباراة النهائية التي أقيمت بالأمس.

وانتشرت صورة على مواقع التواصل الأجتماعي لغرفة الملابس الخاصة بالمنتخب الياباني، تحتوي على رسالة مكتوب بداخلها "شكرا جزيلا" باللغة العربية، الإنجليزية واليابانية، وذلك بعد أن قاموا بتنظيف الغرفة التي كانوا يمكثون فيها بعد انتهاء المباراة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يقوم اليابانيون بهذا الفعل، حيث سبق وقامت جماهير منتخب اليابان بتنظيف المدرجات رغم الخسارة أمام بلجيكا في كأس العالم الأخيرة التي أقيمت بروسيا.