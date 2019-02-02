شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم والان مع التفاصيل
الخليج 365- تنطلق اليوم السبت مباريات الجولة 18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، بأقامة 3 مباريات بين القادسية والفيحاء، الباطن والأهلي والتعاون والنصر.
وكانت مباريات الجولة السابعة عشر شهدت تسجيل 26 هدف، وانتهاء مواجهتان بنتيجة التعادل، مع تحقيق 6 انتصارات.
أكثر المباريات أثارة وتسجيلاً للأهداف كانت بين التعاون والأهلي، والتي نجح فيها الأهلي في تحقيق الانتصار بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وتليها مباراة الهلال والفيحاء التي انتهت بفوز الزعيم 5 - 1.
جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم
يتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، بفارق 3 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما تواجد الشباب في المركز الثالث بـ33 نقطة.
وحل الأهلي رابعا برصيد 30 نقطة، بفارق نقطتين عن الوحدة صاحب المركز الخامس.
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