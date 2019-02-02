شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يجبر يوفينتوس على التعاقد مع نجم ريال مدريد والان مع التفاصيل
يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يحن لذكرياته مع ريال مدريد، ومرافقته للاعب البرازيلي مارسيلو.
فأبدى البرتغالي رغبته لإدارة نادي يوفينتوس، في التعاقد مع مارسيلو ظهير أيسر المارينجي، مستغلًا حاجة الفريق لتدعيم هذا المركز.
وأشارت تقارير إيطالية إلى رغبة يوفنتوس في التعاقد مع مارسيلو، والذي سينتهي عقده مع الملكي حتى يونيو 2022.
وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، أن نادي يوفنتوس الإيطالي، مستعد لدفع 45 مليون يورو، من أجل التعاقد مع مارسيلو في الصيف القادم.
وأكدت الصحيفة على أن نادي "السيدة العجوز" ينوي إغراء صاحب الـ 30 عامًا براتب سنوي ضخم يقدر ب12 مليون يورو سنويًا.
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