شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. نجم باريس سان جيرمان قد يلحق بفريقه في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل
الخليج 365- أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم السبت من فرنسا أن نجم الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا قد يلحق بمباراة فريقه المرتقبة امام مانشستر يونايتد الأنجليزي لحساب مباريات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وأثار نيمار حالة من التفاؤل وسط زملائه في الفريق بخصوص الموعد المنتظر للتخلص من الإصابة التي لحقت به الأسبوع قبل الماضي حيث ذكرت بعض المواقع الفرنسية أن العد التنازلي لعودة الساحر البرازيلي قد بدأ بالفعل وذلك بعد عودته من برشلونة وتحسن حالته والتأكد من أنه لا يعاني من أي كسور.
وفي حالة تحسن الحالة الصحية للاعب والحصول على بعض حقن البلازما قد يلحق بإياب دور الستة عشر من البطولة أو على أقصى تقدير اللحاق بمباريات ربع النهائي في حالة تخطي البي إس جي لعقبة اليونايتد.
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