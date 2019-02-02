انت الان تتابع فرج عامر يضع الحل الأمثل لإدارة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٠٢ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن الحل الأمثل للأزمة الحالية التي يمر بها الدوري الممتاز، بعد خروج تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز في الآونة الأخيرة بتصريحات عن مؤجلات الأهلي، وعدم لعب ناديه أمام الفريق الأحمر في الدور الثاني قبل مواجهة فريق الزمالك المؤجلة من الأسبوع السابع عشر، وكتب عامر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الحل الأمثل للخروج من أزمة المؤجلات في الدوري المصري هو تشكيل لجنة الأندية المحترفة لإدارة الدوري العام المصري للمحترفين طبقا لقواعد الفيفا».

الحل الامثل للخروج من ازمة المؤجلات في الدوري المصري هو تشكيل لجنة الاندية المحترفة لادارة الدوري العام المصري للمحترفين طبقا لقواعد ال?ي?ا — Farag Amer (@FaragAmer_) February 2, 2019 وانتقد آل الشيخ خلال الأيام الماضية اتحاد الكرة ولجنة المسابقات برئاسة عامر حسين، بسبب المباريات المؤجلة وسياسة