انت الان تتابع أرقام من تاريخ مواجهات الأهلي مع الأندية التنزانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٢١ ص

يستضيف الأهلي في تمام التاسعة مساء اليوم السبت، نظيره سيمبا التنزاني، على ملعب برج العرب، ضمن الجولة الثالثة لحساب منافسات المجموعة الرابعة بدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، ويشارك فريق سيمبا في منافسات دوري الأبطال بعد غياب خمس سنوات عن آخر ظهور له في نسخة 2013، ونجح في بلوغ دوري المجموعات، بعدما تخطى عقبة ميابان سوالوز، بطل سوازيلاند في الدور التمهيدي، وأطاح بفريق نكانا بطل زامبيا في دور الـ32، ليسجل التاريخ ثاني مواجهات الأهلي وسيمبا في البطولات الإفريقية.

وتعود المواجهة الأولى إلى عام 1985، في إطار منافسات البطولة الإفريقية للأندية أبطال الكؤوس في دور الـ16، فاز الأهلي في الذهاب (2-0)، وخسر في الإياب (2-1). والتقى الأهلي بالعديد من الفرق التنزانية على مدار مسيرته القارية بواقع 14 مباراة حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر مبارتين. وعلى