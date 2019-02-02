شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات تقوية للاعبي الإسماعيلي في «الجيم» استعدادًا لمواجهة المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أدى لاعبو الفريق الأول بكرة القدم بنادي الإسماعيلي، تدريبات تقوية بصالة الجيم، ضمن برنامج الفريق التحضيري لملاقاة مصر المقاصة، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة 21 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخصص الجهاز الفني جانبا من المران الصباحي بالجيم، سعيا للارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية قبل خوض المباريات المقبلة.

وكان البلجيكي سيدومير يانوفيسكي، المدير الفني للقريق، قد قرر رفع الحمل التدريبي للاعبين بإقامة التدريبات، اليوم، السبت، على فترتين صباحية ومسائية قبل أن يحصلوا على راحة سلبية غدا الأحد.