شكرا لقرائتكم خبر عن «لاسارتي» يعقد محاضرة أخيرة للاعبي الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يعقد ‎مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة أخيرة للاعبي الفريق قبل مواجهة سيمبا التنزاني مساء اليوم، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

‎ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، يعقد لاسارتي محاضرة للاعبين في السادسة مساء اليوم في فندق الإقامة، قبل التحرك لملعب المباراة.

‎ومن المنتظر أن يقوم المدير الفني بمراجعة خطة المباراة وتكليف كل لاعب بالمهام المطلوبة وإعلان التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به اللقاء.