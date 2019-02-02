شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو اليابان ينظفون حجرة خلع الملابس بعد خسارة نهائي كأس آسيا (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فشل منتخب اليابان في الفوز ببطولة كأس أمم آسيا 2019 بالأمس، وذلك بعد فوز المنتخب القطري بنتيجة 3-1 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب مدينة زايد الرياضية في مدينة أبوظبي الإماراتية.

وعلى الرغم من خسارة المنتخب اليابانى البطولة، إلا أن لاعبيه ظلت وافية لعادتها، ونظفت حجرة خلع الملابس عقب نهاية اللقاء، وهى نفس عادتها خلال مشوار الفريق بالبطولة، وكعادة المنتخب الياباني عند مشاركته في أي بطولة، وتركوا رسالة شكر مكتوبة بثلاث لغات، العربية واليابانية والإنجليزية.

يذكر أن منتخب اليابان يستعد للمشاركة في بطولة كأس كوبا أميركا والتي تقام صيف عام 2019 في البرازيل، حيث يشارك منتخب اليابان في المجموعة الثالثة في بطولة قارة أميركا الجنوبية والتي تضم منتخبات تشيلي وإكوادور وأوروجواي.