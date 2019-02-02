شكرا لقرائتكم خبر عن ريماس شريف تحصد ذهبية «جمباز الجمهورية 2» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلقت منذ أيام بطولة الجمهورية 2 للجمباز بالصالة المغطاة لنادي المقاولون العرب، وسط مشاركة عشرات اللاعبات واللاعبين تحت ٧ سنوات، وتوجت اللاعبة الصاعدة ريماس شريف بطلة بحصولها على الميدالية الذهبية واحتلت المستوى الأول من البطولة.

واجتازت «ريماس» ببراعة مجموعة من المراحل على عدة أجهزة أبرزها المتوازى وحصان القفز والحركات الأرضية، بعد أن خضعت لتدريبات بدنية مكثفة وتأهيل فنى على مدار ٣ سنوات.