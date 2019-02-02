يوفنتوس يغري مارسيلو براتب سنوي ضخم

أشار تقارير إيطالية، إن نادي اليوفنتوس الايطالي يجهز عرضا مغريا لضم البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لريال مدريد، في الانتقالات الصيفية القادمة.

وأوضحت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن يوفنتوس يجهز عرضًا لضم مارسيلو مقابل 45 مليون يورو.

وكشفت يوفنتوس يغري مارسيلو بالحصول على راتب سنوي يبلغ 12 مليون يورو، من أجل ارتداء قميص السيدة العجوز.

وذكرت الصحيفة أن مارسيلو يفضل الانتقال إلى يوفنتوس، ولكن عليه أن يقنع ريال مدريد بالتخلي عن خدماته.

ويمتلك مارسيلو في عقده الحالي مع ريال مدريد شرطًا جزائيًا يبلغ 200 مليون يورو.

ويعاني مارسيلو، في الفترة الأخيرة من الجلوس على دكة البدلاء في مباريات ريال مدريد الأمر الذي قد يدفعه للرحيل عن الملكي.

يذكر أن مارسيلو يتمتع بعلاقة صداقة قوية مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق والذي انتقل إلى يوفنتوس في الصيف الماضي