التشكيل المتوقع للأهلى أمام سيمبا فى موقعة برج العرب

استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة بالنادى الأهلى، بقيادة مارتن لاسارتى، على التشكيل الذى سيخوض به لقاء اليوم أمام سيمبا التنزانى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، والذى يعتمد على النواحى الهجومية لتحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره ببرج العرب.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

الدفاع: على معلول وسعد سمير ومحمد هانى وكريم نيدفيد

الوسط: عمرو السولية وحسام عاشور وناصر ماهر وجونيور أجايى وحسين الشحات

الهجوم: صلاح محسن

يذكر أن لقاء الاهلى وسيمبا التنزانى سيقام فى التاسعة مساء اليوم باستاد برج العرب.

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