اليوم.. الأهلي يواجه الزمالك بالبطولة العربية للكرة الطائرة

يلتقي فريق الكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي، مع نظيره الزمالك، في السابعة مساءاليوم السبت، ضمن منافسات البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة التي تسضيفها الصالة المغطاة رقم ٢ باستاد القاهرة.

كان الأهلي قاد فاز على المحرق البحريني 3 – 0، بينما فاز الزمالك على الصيد 3 – 1.

كان اتحاد الطائرة قد أعلن إقامة مباراة اليوم بين الأهلي والزمالك بدون حضور جماهيري، بعد التنسيق مع الأمن.

جدير بالذكر، أن منافسات البطولة تختم غدًا الأحد بمواجهة الأهلي والصفاقسي.

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