شكرا لقرائتكم لاتسيو يطيح بالإنتر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - روما - أ ف ب | منذ 13 ساعة في 2 فبراير 2019 - اخر تحديث في 1 فبراير 2019 / 21:23

أطاح لاتسيو بمضيفه إنتر ميلان من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم عندما تغلب عليه 4-3 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي (0-0) والإضافي (1-1) بالتعادل على ملعب «جوزيبي مياتزا» في ميلانو.



وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين كان الضيوف في طريقهم إلى حسمه بهدف قائدهم وهدافهم الدولي تشيرو إيموبيلي الذي منحهم التقدم بتسديدة من مسافة قريبة بعد تبادله الكرة مرتين مع الـ(108).

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة ارتكب لاعب الوسط الدولي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش خطأ بحق دانيلو دامبروزيو احتسبه الحكم ركلة حرة قبل أن يلجأ لتقنية المساعدة بالفيديو التي أكدت الخطأ داخلها فاحتسب ركلة جزاء انبرى لها الأرجنتيني ماورو إيكاردي بقوة مدركا التعادل (125).