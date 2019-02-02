شكرا لقرائتكم محاكمة نيمار بتهمة التحايل والفساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف صحيفة "آس" الإسبانية، عن إحالة نيمار نجم منتخب البرازيل ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى المحاكمة بجانب مسئولين من نادي برشلونة الإسباني بتهمة التلاعب والفساد.

ذكرت الصحيفة الإسبانية، أن المحكمة العليا للجنايات في اسبانيا رفضت أمس الجمعة الاستئناف المقدم من طرف نيمار من أجل تفادي المثول أمام القضاء، وسيخضع للمحاكمة بتهمة التحايل والفساد.

وأضافت الصحيفة أن نيمار ووالده ساندرو روسيل، رئيس برشلونة السابق، وأوديليو رودريجيز، رئيس سانتوس، بالإضافة إلى جوسيب ماريا بارتوميو، الرئيس الحالي للنادي الكتالوني سيخضعون للمحاكمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخماسي يواجه إتهامات بالفساد وذلك بسبب عملية إخفاء قيمة الصفقة الحقيقية وقت حدوثها.

وكان صندوق الأستثمارات البرازيلي "ديس" قام برفع دعوى قضائية حيث وجه إتهامات بالفساد والاحتيال عليها خلال صفقة التعاقد مع اللاعب البرازيلي.

ويرى صندوق الاستثمارات البرازيلي الذي كان يملك 40% من حقوق نيمار وقت إتمام الصفقة، أنها حصلت على تلك النسبة من قيمة صفقة انتقال اللاعب، عن إجمالي 17.1 مليون يورو قال برشلونة إنه سددها لسانتوس مقابل حقوق اللاعب، في الوقت الذي يثمن فيه محققو المحكمة الوطنية الإسبانية القيمة الحقيقية للصفقة بنحو 83.3 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن نيمار تقاضى 40 مليون يورو من تلك القيمة مقابل التوقيع على عقد آخر بمقابل أقل.