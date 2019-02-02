شكرا لقرائتكم راشفورد لاعب شهر يناير في مانشستر يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن نادي مانشستر يونايتد حصول المهاجم ماركوس راشفورد على جائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر يناير الماضي.
ذكرت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر يونايتد بموقع "تويتر"، أن ماركوس راشفورد تم اختياره للحصول على جائزة "لاعب الشهر"، بعدما تمكن الشهر الماضي من تسجيل 3 أهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" أمام برايتون وتوتنهام ونيوكاسل يونايتد.
ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 45 نقطة
ويحل مانشستر يونايتد ضيفاً على ليستر سيتي غداً الأحد بملعب "كينج باور"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.
كانت هذه تفاصيل خبر راشفورد لاعب شهر يناير في مانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.