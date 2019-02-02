شكرا لقرائتكم اجتماع اتحاد الكرة.. مناقشة تعديل مباريات الدوري.. وطلب تشكيل لجان أمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ منذ قليل اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، لمناقشة بعض الملفات المهمة وعلى رأسها الاستعداد لبطولة أمم افريقيا 2019، وترتيبات الجمعية العمومية الطارئة لتعديل اللائحة، بجانب أزمة مؤجلات الدورى بعد طلب الزمالك وبيراميدز تعديل جدول الدورى.

وحضر الاجتماع جميع الأعضاء باستثناء الثلاثى كرم كردى وخالد لطيف وحازم إمام.

تمسك مجدى عبد الغنى عضو اتحاد الكرة، بمناقشة ملف تشكيل لجان بطولة أمم افريقيا 2019، فى اجتماع اليوم الذى انطلق منذ قليل.

ويرغب مجدى عبد الغنى فى تولى مسئولية إحدى لجان البطولة الافريقية، فى الوقت الذى يؤكد فيه هانى أبو ريدة أن تشكيل اللجان سيتم بالتنسيق مع اللجنة العليا المنظمة للبطولة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

يذكر أن بطولة أمم افريقيا ستنطلق يوم 21 يونيو المقبل.