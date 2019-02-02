شكرا لقرائتكم إتجاه لتأجيل مباراة الأهلى وبيراميدز لحل أزمة الدوري مؤقتًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر داخل اتحاد الكرة بأن هناك اتجاه لتأجيل مباراة الأهلى وبيراميدز لفك الاشتباك الدائر بين مسؤولى الناديين، بعدما أعلن بيراميدز تمسكه بموقفه من عدم خوض أي مباراة في الدوري قبل أن يلعب الأهلي مؤجلاته، حسبما صرح أحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم النادي.

فى المقابل رد النادى الأهلى ببيان رسمي للرد على المزاعم التي دعت إلى تعديل جدول مبارياته في الدوري الممتاز، وتمسك فيه بحقه الكامل في خوض المباريات المقبلة وفقًا لجدول المسابقة المعلن رسميًا وأمام نفس المنافسين دون أى تعديل، وهدد بعدم المشاركة فى المسابقة حال وجود أى تعديل.

من جانبه، أكد المصدر فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الوضع متأزم حاليًا بعد طلب بيراميدز بتعديل مباريات الأهلي لخوض المؤجلات، في الوقت الذى تلقى فيه الدعم من نادى الزمالك للضغط على الجبلاية، فى المقابل يتمسك الأهلى بالجدول المعلن.

وأضاف المصدر أن اتحاد الكرة يخشى إلغاء المسابقة خاصة وأن دورى الموسم الجارى سيمتد لفترة طويلة، خاصة وأنه سيتوقف بسبب كأس الأمم الأفريقية في يونيو المقبل، على أن يعود بعد نهاية البطولة، ولذلك سيكون الحل المؤقت هو تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز وعدم استبدال المباراة بأطراف أخرى على أن يتم مناقشة الموعد الجديد وباقى مؤجلات الأحمر فى وقت لاحق عقب هدوء العاصفة التى يشارك فيها كل كبار المسابقة.

وأوضح أن فكرة إلغاء الدوري مرفوضة جملة وتفصيلا خاصة وأن الموسم الجارى يشهد تنافسًا كبيرًا بين كل فرق الدوري بجانب وجود إلتزامات كبيرة على كل الأندية ولا يمكن بأى حال من الأحوال إلغاء المسابقة.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلي مع بيراميدز يوم 28 فبراير الجاري ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الممتاز، ويتبقى للأحمر العديد من المباريات المؤجلة قبل هذا اللقاء.