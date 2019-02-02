موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني والقناة المفتوحة الناقلة

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جدة - عمرو شويل تقام مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في التاسعة مساء اليوم السبت علي إستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري أبطال إفريقيا، في مباراة مهمة للفريق الأحمر الذي يسعي لحسم تأكيد صعوده إلي الدور ربع النهائي للتشامبيونزليج، لاسيما وأنه يتصدر الأهلي المجموعة الرابعة الرابعة برصيد 4 نقاط.

وتصدر الأهلي المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بعد الفوز علي فيتا كلوب الكونغولي 2 / 0 في الجولة الأولي والتعادل مع شبيبة الساورة الجزائري 1 / 1 في الجولة الثانية.

ومن المقرر أن تذاع المباراة على القناة الثانية الأرضية على الهواء مباشرة بالمجان، وأيضًا على قناة بي إن سبورتس 1 المشفرة.

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني



اقترب الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي من حسم التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مباراته أمام سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها علي إستاد برج العرب في التاسعة مساء غدا السبت.

ويتكون تشكيل الأهلي المتوقع من:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني - سعد سمير – أيمن أشرف – علي معلول

خط الوسط: عمرو السولية – كريم نيدفيد – حسين الشحات – ناصر ماهر

خط الهجوم: جونيور أجايي – صلاح محسن

ومن المتوقع أن يدفع لاسارتي بكريم نيدفيد في مركز الظهير الأيمن حال عدم اكتمال الجاهزية الفنية لسعد سمير بحيث يشارك محمد هاني كقلب دفاع بجوار أيمن أشرف، علي أن يدفع بحسام عاشور أو هشام محمد في الارتكاز بجوار السولية أيهما الأكثر جاهزية فنية، حال الدفع بنيدفيد في الجبهة اليمني.

ومن المقرر أن يشارك جونيور أجايي في مركز الجناح الأيسر بدلا من رمضان صبحي، علي أن يقود صلاح محسن خط الهجوم.

محاضرة في السادسة قبل مباراة الأهلي وسيمبا



يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، محاضرة أخيرة للاعبي الفريق قبل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

‎ويعقد لاسارتي محاضرة للاعبين في السادسة مساء اليوم في فندق الإقامة، قبل التحرك لملعب المباراة.

‎ومن المنتظر أن يقوم المدير الفني بمراجعة خطة المباراة وتكليف كل لاعب بالمهام المطلوبة وإعلان التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به اللقاء.

نفاذ تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني



أعلن العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي نفاذ تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام سيمبا التنزاني ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا والمقرر اقامتها في التاسعة من مساء غداً، السبت، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

واشار مرجان الي انه تم طباعة ١٢ ألف تذكرة نفذت بالكامل عن طريق الحجز الالكتروني حيث الذي تم حجز ٣٩٠٠ تذكرة من خلال الحجز الإلكتروني ، فيما تم بيع ٧٠٠٠ تذكرة تم بيعهم من خلال منفذ الإسكندرية الذي توافرت فيه التذكر منذ يوم الاربعاء وحتي صباح اليوم الجمعة علي مدار ٣ أيام بالإضافة إلي ١٠٠٠ تذكرة لاعضاء الجمعية العمومية للنادي.