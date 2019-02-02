رياضة | "ألبا" يحقق رقما قياسيا جديدا مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ألبا" يحقق رقما قياسيا جديدا مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يقدم المدافع الإسباني جوردي ألبا مستويات متميزة للغاية مع فريق برشلونة خلال هذا الموسم حيث يساهم في انتصارات فريقه بكثرة التمريرات الحاسمة لزملائه.
ونشرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية تقريراً يفيد بأن ألبا قد وصل خلال النصف الأول فقط من هذا الموسم إلى 13 تمريرة حاسمة في34 مباراة حتى الأن متوفقاً على ما حققه خلال الموسم الماضي بالكامل عندما حقق 11 تمريرة حاسمة.
ووصل ألبا في المجمل إلى 50 تمريرة حاسمة منض وصوله إلى نادي برشلونة في صيف عام 2012 قادماً من نادي فالنسيا، واستطاع تكوين ثنائي متناغم مع الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي صنع له سبعة أهداف، في حين يأتي لويس سواريز في المركز الثاني في المستفيدين من تمريرات ألبا حيث وصلت إليه ثلاثة تمريرات.
هذا ويحاول نادي برشلونة تمديد عقد اللاعب ولكن لم يتم الاتفاق النهائي حتى الأن وسط أخبار تتحدث عن أن الراتب يبقى نقطة الخلاف بين الطرفين.
برشلونة يتحدى فالنسيا في لقاء ناري بالدوري الإسباني
يواجه فريق برشلونة نظيره فالنسيا في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، على استاد "كامب نو" ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين للدوري الإسباني.
يدحخل برشلونة لقاء اليوم في المركز الأول برصيد 49 نقطة، بفارق خمس نقاط على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني و10 نقاط على ريال مدريد صاحب المركز الثالث، بينما يحتل فالنسيا المركز السابع برصيد 29 نقطة.
برشلونة يعول على قوته الضاربة أمام فالنسيا
منذ انضم فيليب كوتينيو إلى برشلونة قبل نحو عام عاش لاعب الوسط البرازيلي فترات متذبذبة مع متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
وانتقل كوتينيو من ليفربول مقابل 142 مليون جنيه إسترليني في أغلى صفقة في تاريخ برشلونة، لكي يكون أفضل تعويض على المدى الطويل للنجم الاسباني أندريس إنيستا.
ولكن كوتينيو عجز عن تكرار مستوياته المميزة بالدوري الانجليزي الممتاز في كامب نو وتراجع دوره أمام منافسه عثمان ديمبلي القادم في صفقة أخرى باهظة.
ومع إصابة اللاعب الفرنسي تزايد الضغط على كوتينيو، لكنه نجح أخيراً في إظهار لمحات من قدراته الحقيقية.
وسجل كوتينيو هدفين في الفوز الساحق 6-1 على اشبيلية في كأس الملك، وقدم أفضل أداء له بقميص الفريق الكاتالوني، وسيتطلع للحفاظ على هذا المستوى في الدوري عند زيارة فالنسيا اليوم السبت، الذي تأهل أيضاً للمربع الذهبي.
وقضى فالنسيا نصف موسم محبط، لكنه حقق أربعة انتصارات في خمس مباريات بجميع المسابقات، تتضمن الفوز في الوقت بدل الضائع على خيتافي في الكأس، ليصعد للمركز السابع في الدوري.
وسيلتقي ريال مدريد صاحب المركز الثالث، الذي يبتعد بفارق عشر نقاط خلف المتصدر برشلونة، مع ضيفه ألافيس الخامس في جدول الترتيب غداً الأحد ومن المنتظر أن يلعب غاريث بيل الذي عاد من الإصابة مطلع الأسبوع بجوار كريم بنزيما في الهجوم.
لكن تظل الشكوك قائمة بشأن مستقبل لاعب الوسط إيسكو والظهير الأيسر مارسيلو، في ظل عدم إتاحة الكثير من دقائق اللعب لهما منذ وصول المدرب سانتياغو سولاري.
ومن المتوقع أن يخوض مهاجم تشيلسي السابق، ألفارو موراتا، مباراته الأولى مع أتلتيكو مدريد عندما يزور ريال بيتيس يوم الأحد، كما يلتقي ريال سوسيداد مع أتلتيك بلباو في قمة بإقليم الباسك اليوم السبت.