اونلاين | يلا شوت الجديد الاهلي وسيمبا مباريات اليوم Yalla Shoot| الان مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر Tab3live بدون تقطيع

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يواصل النادي الأهلي مشواره الأفريقي نحو تحقيق النجمة التاسعة من دوري الأبطال عندما يلتقي مساء اليوم مع فريق سيمبا التنزاني على أرضية ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية، حيث سنقدم لكم أسماء القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا مباشرة على الهواء، حيث ستذيع البث المباشر للمباراة قناة مفتوحة أرضية إلى جانب قناة مشفرة فضائية، هذا وتشهد منافذ بيع تذاكر المباراة إقبال كبير من الجماهير الراغبة في مشاهدة المباراة من أرضية الملعب لمؤازرة نجوم النادي الأهلي فش المشوار الأفريقي، هذا وسنقدم لكم موعد المباراة اليوم بتوقيت السعودية والإمارات والكويت، وبتوقيت ألكانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا، وبتوقيت أمريكا وكندا وأستراليا.

يلا شوت الجديد الاهلي وسيمبا مباريات اليوم Yalla Shoot| الان مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر Tab3live بدون تقطيع

مباراة الأهلي اليوم في أفريقيا يدخلها بطل مصر والنادي الأكثر تتويجا بلقب دوري الأبطال يتصدر مجموعته برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، منافسه نادي سيمبا في المركز الثالث وله 3 نقاط بالتساوي مع فريق فيتا كلوب الكونغولي صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف، بينما يحل نادي شبيبة الساورة في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة، ويحل بطل الجزائر ضيفا على فيتا كلوب اليوم السبت أيضا.

يلا شوت الجديد الاهلي وسيمبا مباريات اليوم Yalla Shoot| الان مشاهدة مباراة الاهلي وسيمبا بث مباشر Tab3live بدون تقطيع

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني اليوم 2/2/2019

بخصوص قنوات تذيع مباراة الأهلي وسيمبا مباشرة اليوم فسوف تذيع المباراة القناة المصرية الثانية الأرضية وقناة النيل الرياضية الأرضية وهي قنوات مفتوحة ولكن من يتمكن من مشاهدة تلك القنوات هم المتواجدين داخل جمهورية مصر العربية فقط، لأنها تبث عن طريق محطات البث الأرضية، كما ستذيع المباراة قناة bein sports HD1، حكم المباراة من السنغال وهو ماجيتي نداي، موعد المباراة سيكون في الأوقات التالية:

الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر

الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الساعة 8 مساء بتوقيت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والسويد.

الساعة 7 مساء بتوقيت إنجلترا.

الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت شرق أمريكا وشرق كندا.

الساعة 6 بعد منتصف الليل بتوقيت أستراليا المحلي.