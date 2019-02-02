اونلاين | لايف .. مباراة الاهلي بث مباشر | كورة ستار | كورة اون لاين HD

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يقدم " الخليج 365 مباشر" موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات من البطولة للبطولة الإفريقية، ويبحث عشاق الأهلي عن، موعد مباراة الاهلى القادمه، موعد مباراة الاهلي وسيمبا، موعد مباراة الاهلي، موعد مباراة الاهلي في افريقيا.

لايف .. مباراة الاهلي بث مباشر | كورة ستار | كورة اون لاين HD

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لايف .. مباراة الاهلي بث مباشر | كورة ستار | كورة اون لاين HD

موعد مباراة الاهلى القادمه

موعد مباراة الاهلي وسيمبا

ميعاد مباراة الاهلي وسيمبا

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، مساء يوم السبت المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

لايف .. مباراة الاهلي بث مباشر | كورة ستار | كورة اون لاين HD

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة في أفريقيا

من المقر أن تُذاع مباراة الأهلي ضد سيمبا التنزاني، على قناة beIN SPORTS HD 1.

افتتح الأهلي مبارياته في أفريقيا وتحديدَا بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، أمام فريق فيتا كلوب الكونجولي، وحقق فوز بنتيجة هدفين نظيفين، وفي المباراة الثانية تعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري، إيجابيا بواقع هدفين لكل فريق، وحصل الأهلي علي 4 نقاط.

قائمة الأهلي

حراسة المرمى: شريف إكرامي ومحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أيمن اشرف - سعد سمير - رامي ربيعة - علي معلول ومحمود وحيد.

خط الوسط: حسام عاشور - هشام محمد - عمرو السولية - كريم نيدفيد - حسين الشحات - أحمد حمودي - محمد شريف وناصر ماهر.

الهجوم: صلاح محسن وجونيور أجاي.