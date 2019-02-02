اونلاين | بث مباشر| الاهلي وسيمبا | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار | كول كورة | الاسطورة

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يلتقي الأهلي مع نظيره سيمبا التنزاني في تمام الساعة التاسعة مساء، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وستكون مباراة الأهلي مع سيمبا التنزاني في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا مذاعة عبر البث المباشر والحصري على قناة بي إن سبورت 1 HD الرياضية القطرية، عبر القناة الثانية مجانا عبر البث الأرضي.

الأهلي يبحث عن الفوز الثاني في دور المجموعات

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يسعى الأهلي إلى حصد نقاط اللقاء الثلاثة وتحقيق الفوز الثاني له بدور المجموعات عقب الفوز على فيتا كلوب الأنجولي والتعادل إيجابيا مع شبيبة الساورة الجزائري في الجولة الثانية، ويتسلح الأهلي في لقاء اليوم بـ10 آلاف متفرج، وهو العدد المسموح به من قبل الجهات الأمنية.

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واستدعى لاسارتي المدير الفني للأهلي للقاء اليوم قائمة تضم كل من:-

حراسة المرمى :شريف إكرامي ومحمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني وأيمن أشرف وسعد سمير ورامي ربيعة وعلي معلول ومحمود وحيد.

خط الوسط : حسام عاشور وهشام محمد، وعمرو السولية وكريم نيدفيد وحسين الشحات وأحمد حمودي ومحمد شريف وناصر ماهر.

والهجوم : صلاح محسن وجونيور أجايي.

واستبعد لاسارتي كلا من :-

علي لطفي وأحمد فتحي وياسر إبراهيم ومحمد نجيب ورمضان صبحي وإسلام محارب ووليد أزارو ومروان محسن ووليد سليمان بسبب الإصابة، وحمدي فتحي لعدم الجاهزية

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التشكيل المتوقع للأهلي أمام سيمبا التنزاني

‏حراسة المرمى: محمد الشناوى

‏خط الدفاع : محمد هانى - سعد الدين سمير - أيمن أشرف - على معلول

‏خط الوسط : عمرو السولية - كريم نيدفيد - هشام محمد أو ناصر ماهر - حسين الشحات - جونيور أجايى

‏خط الهجوم : صلاح محسن

وعلى الجانب الأخر يأمل فريق سيمبا التنزاني في تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم من الخروج من كبوة الهزيمة أمام فيتا كلوب في الجولة الماضية، بعدما نجح في الفوز على شبيبة الساورة في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وستكون مباراة الأهلي مع سيمبا التنزاني في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا مذاعة عبر البث المباشر والحصري على قناة بي إن سبورت 1 HD الرياضية القطرية.

ويأتي ترتيب المجموعة الرابعة قبل الجولة الثالثة كالتالي:

1- الأهلي: 4 نقاط

2- فيتا كلوب: 3 نقاط

3- سيمبا التنزاني: 3 نقاط

4- شبيبة الساورة: نقطة واحدة