اونلاين | لايف .. مباراة يوفنتوس وبارما بث مباشر | كورة ستار | كورة اون لاين HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايف .. مباراة يوفنتوس وبارما بث مباشر | كورة ستار | كورة اون لاين HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يمتلك يوفنتوس الكثير من الخيارات في هذه اللقاء حيث أنه يأمل حصد النقاط الثلاثة من المواجهة لحسم الصراع على لقب الدوري الإيطالي قبل انطلاق المنافسة في دوري أبطال أوروبا بينما يطمح بارما لتحسين وضعه بعد الخسارة الأخيرة التي تعرض لها أمام سبال بنتيجة 3-2 في آخر المباريات في الدوري الإيطالي حيث أن:-

لايف .. مباراة يوفنتوس وبارما بث مباشر | كورة ستار | كورة اون لاين HD

بارما هو ثالث أكثر فرق الدوري الإيطالي تحقيقًا للفوز على يوفنتوس منذ موسم 2009/2010 حيث انتصر في 4 مباريات بعد نابولي (6 مباريات) وميلان (5 مباريات).

حصد يوفنتوس 59 نقطة بعد مرور 21 جولة في الدوري الإيطالي وهذا الرقم الأكبر الذي حققه أي فريق بعد مرور 21 جولة في التاريخ.

لايف .. مباراة يوفنتوس وبارما بث مباشر | كورة ستار | كورة اون لاين HD

بارما هو الفريق الوحيد في الدوري الإيطالي الذي لم يتعادل في أي مباراة خاضها خارج الديار في البطولة حتى الآن حيث حقق الفوز في 5 مواجهات وتعرض للهزيمة في 5 آخرين.

موعد مباراة يوفنتوس وبارما والقنوات الناقلة لها:-

البطولة : الدوري الايطالي (الأسبوع 22).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 4 .

الملعب : أليانز ستاديوم (تورينو) .

المعلق : حفيظ دراجي .

نتيجة مباراة الذهاب : بارما (1-2) يوفنتوس.

موعد المباراة :

10:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:30 مساءاً بتوقيت مصر .

9:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:30 مساءاً بتوقيت العراق .

9:30 مساءاً بتوقيت السودان .

10:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:30 مساءاً بتوقيت تونس .

8:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:30 مساءاً بتوقيت قطر.

7:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

فشل كريستيانو رونالدو في تسجيل أي هدف في 7 ضمن 11 مباراة خاضها مع يوفنتوس على ملعبه في الدوري الإيطالي بعد أن سجل هدفًا على الأقل في آخر 7 مواجهات خاضها مع ريال مدريد على ملعبه.

فشل باولو ديبالا في تسجيل أي هدف في آخر 25 تصويبة له في الدوري الإيطالي وهذا الرقم الأسوأ في تاريخ اللاعب الأرجنتيني.

سجل جيرفينيو أول أهدافه مع بارما في الدوري الإيطالي في شباك يوفنتوس.