شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم السبت من دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

تقام اليوم السبت، الموافق الثاني من فبراير لعام 2019، ستة مواجهات هامة في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وننشر مواعيد المباريات القنوات الناقلة.

حوريا الغيني × بلاتينيوم

يلتقي فريق حوريا الغيني مع نظيره بلاتينيوم، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ويذاع اللقاء على قناة

beIN SPORTS 8.

النادي الإفريقي × مازيمبي

يواجه النادي الإفريقي نظيره مازيمبي في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ويذاع اللقاء على قناة beIN SPORTS 1

الوداد الرياضي × لوبي ستارز

يلتقي فريق الوداد الرياضي مع نظيره لوبي ستارز في تمام الساعة السادسة مساًء، على قناةbeIN SPORTS 1

شبيبة الساورة × فيتا كلوب

يلتقي فريق شبيبة الساورة مع نظيره فيتا كلوب، في تمام الساعة السادسة مساًء، على قناة

beIN SPORTS 3.

اورلاندو بيراتس x الترجي الرياضي

يلتقي فريق الترجي التونسي مع نظيره اورلاندو بيراتس في تمام الساعة التاسعة مساءً، على قناة beIN SPORTS 8

الأهلي × سيمبا

يلتقي فريق الأهلي المصري مع نظيره سيمبا التنزاني، في تمام الساعة التاسعة مساًء، على قناة beIN SPORTS 1