شكرا لقرائتكم خبر عن موراتا يقود التشكيلة المثالية لانتقالات يناير والان مع التفاصيل

الخليج 365- انتهت الإنتقالات الشتوية مع نهاية شهر يناير الماضي حيث أبرمت العديد من الأندية بعض الصفقات القوية وذلك من أجل تدعيم الصفوف للمنافسة على الألقاب الممكنة.

وفي التقرير التالي يسلط الخليج 365 معكم الضوء على التشكيلة المثالية للإنتقالات الشتوية:

حراسة المرمى : كيكو كاسيا

تمكنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليدز يونايتد الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية في التعاقد مع الحارس الإسباني كيكو كاسيا حارس ريال مدريد السابق الذي رحل بحثاً عن فرصة المشاركة بصورة أساسية في صفقة مجانية.

خط الدفاع : جون كلير توديبو ، بيبي ، مهدي بن عطية

تمكنت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الأسباني من الحصول على توقيع جون كلير توديبو مدافع تولوز الفرنسي وذلك من أجل تدعيم الخط الخلفي في صفقة كلفت إدارة البلوجرانا مبلغ مليون يورو.

في الوقت الذي عاد فيه الدولي البرتغالي المخضرم بيبي إلى فريقه السابق بورتو وذلك بعد أن نجح في فسخ تعاقده مع بشكتاش التركي بالتراضي.

ورفض قائد المنتخب المغربي مهدي بن عطية بعض العروض المقدمة من الأندية الإنجليزية على غرار مانشستر يونايتد ووافق على الإنضمام للدحيل القطري في صفقة بلغت ثمانية مليون يورو.

خط الوسط : ليناردو باريديس ، ميجيل ألميرون ، سيسك فابريجاس ، لوكاس باكيتا

بعد اقتراب أدريان رابيو متوسط ميدان باريس سان جيرمان من الرحيل عن فريقه ورفضه تجديده عقده الذي ينتهي بنهاية يوليو من العام الجاري قررت إدارة البي إس جي التعاقد مع الأرجنتيني ليناردو باريديس قادماً من زينيت سان بطرسبورج الروسي بمبلغ 45 مليون يورو.

ونجحت إدارة نيوكاسل يونايتد بناء على طلب من المدير الفني رفائيل بينيتيز في التعاقد مع ميجيل ألميرون لاعب اتالانتا الصاعد في صفقة بلغت 27 مليون يورو.

وفضل الاسباني سيسك فابريجاس الرحيل عن صفوف البلوز تشيلسي وذلك بسبب إستبعاده من التشكيلة الأساسية والتوجه إلى فريق الإماراة الفرنسية موناكو في صفقة إنتقال مجانية.

ونجحت إدارة إي سي ميلان الأيطالي في التوقيع مع الموهبة البرازيلية لوكاس باكيتا قادماً من فلامينجو البرازيلي مقابل مبلغ 35 مليون يورو.

خط الهجوم : الفارو موراتا ، جونزالو هيجواين ، كريشتوف بيونتك

وجد الارجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني للروخيبلانكوس ضالته في التعاقد مع مهاجم البلوز الفارو موراتا الذي لم يجد لنفسه مكاناً أساسياً في تشكيلة الايطالي انطونيو كونتي ليقرر العودة إلى الليجا على سبيل الإعارة عبر بوابة اتلتيكو مدريد.

وعوض ساري رحيل موراتا بإستقدام الأرجنتيني جونزالو هيجواين الذي قرر قطع إعارته مع ميلان ورحل لصفوف البلوز في صفقة بلغت تسعة ملايين يورو دفعتها إدارة تشيلسي لليوفي.

ووصل البولندي كريشتوف بيونتك إلى صفوف الميلان وذلك من أجل تعويض رحيل هيجواين قادماً من جنوى مقابل 35 مليون يورو ونجح في وضع بصمته سريعاً بعد تسجيله ثنائية في فوز فريقه على نابولي في ربع نهائي كأس إيطاليا.