برشلونة VS فالنسيا.. بين فك العقدة واستمرار التوهج

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يتطلع مارسيلينو جارسيا تورال، المدير الفني لنادي فالنسيا، إلى تحقيق فوزه الأول على برشلونة، لأول مرة منذ 15 مباراة في الليجا، وذلك حين يخرج الخفافيش لمواجهة البرسا

يحتضن استاد الكامب نو، اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لقاء نادي برشلونة أمام نظيره فالنسيا، بقيادة الحكم ألبيرتو أونديانو مالينكو صاحب الـ46 عامًا، ضمن مواجهات الجولة الثانية والعشرين من عمر الدوري الإسباني الدرجة الأولى -لاليجا- (2018-2019)، علمًا بأن مباراة الدور الأول التي أقيمت على استاد ميستايا، ضمن مواجهات الجولة الثامنة، بقيادة الحكم خوسي لويس جونزاليس، انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما، أحرز للبرسا القائد ليونيل ميسي، فيما أحرز هدف الخافيش المدافع إيزكييل جاراي.

ويتصدر برشلونة بقيادة مديره الفني إرنستو فالفيردي، جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 49 نقطة، (جمعها من 21 مباراة، فاز في 15 وتعادل في 4 وخسر في 2، وسجل الفريق 58 هدفًا فيما استقبلت شباكه 21 هدفًا)، بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، و10 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث. فيما يحتل

ويتصدر برشلونة بقيادة مديره الفني إرنستو فالفيردي، جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 49 نقطة، (جمعها من 21 مباراة، فاز في 15 وتعادل في 4 وخسر في 2، وسجل الفريق 58 هدفًا فيما استقبلت شباكه 21 هدفًا)، بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، و10 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثالث. فيما يحتل فالنسيا بقيادة مديره الفني مارسيلينو جارسيا تورال، المركز السابع، برصيد 29 نقطة، (جمعها من 21 مباراة، فاز في 6 وتعادل في 11 وخسر في 4، وسجل الفريق 22 هدفًا فيما استقبلت شباكه 18 هدفًا)، بفارق نقطتين عن خيتافي صاحب المركز السادس، وثلاث نقاط عن ديبورتيفو ألافيس صاحب المركز الخامس. مدرب فالنسيا يتطلع لفك العقدة



ويتطلع مدرب الخفافيش، مارسيلينو جارسيا تورال، إلى تحقيق فوزه الأول على الفريق الكتالوني، لأول مرة منذ 15 مباراة في الليجا، ففي المباريات الـ15 السابقة التي خاضها مارسيلينو كمدرب أمام برشلونة، تعرض لـ10 هزائم وتعادل في 5 مباريات. ويتطلع مدرب الخفافيش، مارسيلينو جارسيا تورال، إلى تحقيق فوزه الأول على الفريق الكتالوني، لأول مرة منذ 15 مباراة في الليجا، ففي المباريات الـ15 السابقة التي خاضها مارسيلينو كمدرب أمام برشلونة، تعرض لـ10 هزائم وتعادل في 5 مباريات. وبالنظر للمباريات التي خاضتها فرق المدرب مارسيلينو جارسيا تورال، على أرض برشلونة، فقد حقق المدرب تعادلا واحدا سلبيا، بينما كان مدربا لإشبيلية في موسم 2011-2012 وخسر 7 مرات. وشهدت قائمة الفريق الكتالوني للمباراة، غياب الحارس ياسبر سيليسن بداعي الإصابة، بينما يغيب سيرجيو بوسكيتس، بسبب تراكم البطاقات، وجاءت القائمة كالتالي: تير شتيجن، إيناكي بينا، سيميدو، بيكيه، راكيتيتش، كوتينيو، آرثر، لينجليت، سامبر، موريلو، جوردي ألبا، بواتينج، سيرجي روبيرتو، ألينيا، فيدال، فيرمايلين، سواريز، ميسي ومالكوم. برشلونة يأمل استمرار استفاقة كوتينيو برشلونة يأمل استمرار استفاقة كوتينيو ومنذ انضم فيليب كوتينيو إلى برشلونة قبل نحو عام، عاش لاعب الوسط البرازيلي فترات متذبذبة مع البلوجرانا، وانتقل كوتينيو من ليفربول مقابل 142 مليون جنيه إسترليني، في أغلى صفقة في تاريخ برشلونة، لكي يكون أفضل تعويض على المدى الطويل للنجم أندريس إنييستا. لكن كوتينيو عجز عن تكرار مستوياته المميزة بالدوري الإنجليزي، في كامب نو، وتراجع دوره أمام منافسه عثمان ديمبلي، ومع إصابة اللاعب الفرنسي تزايد الضغط على كوتينيو، لكنه نجح أخيرا في إظهار لمحات من قدراته الحقيقية. وسجل كوتينيو هدفين في الفوز الساحق 6-1 على إشبيلية في كأس الملك، وقدم أفضل أداء له بقميص الفريق الكتالوني، وسيتطلع للحفاظ على هذا المستوى في الدوري، عند زيارة فالنسيا، الذي تأهل أيضا للمربع الذهبي. وقال فالفيردي، عن كوتينيو: "إنه شجاع ويسعى دائما لتجربة أشياء والمخاطرة وأتمنى أن يمنحه هذا الأداء ثقة أكبر، وسنلعب الآن مباراة ضد فريق خاض مواجهة شرسة حقا في الكأس، ويوجد قليل من الوقت للتعافي، يجب أن اختار تشكيلة تحقق الفوز، ونعرف أننا سنلعب مباراة أخرى في الأسبوع المقبل". وفي المؤتمر الصحفي التقديمي للمواجهة، قال فالفيردي: "فالنسيا فريق يبدو جيدا جدًا أمام المرمى، ويذكرني بما كان عليه الموسم الماضي، حين بدأ الموسم بحالة جيدة، ويبدو أنه أكثر ثقة أمام المرمى، ويستغل الفرص ويقفز في جدول الترتيب". وأردف فالفيردي: "هذا الأسبوع لدينا 3 مباريات خلال 6 أيام، وفي الأسبوع المقبل لدينا 3 مباريات في 8 أيام، ولكن بعد المباراة ضد أتلتيك بيلباو سيكون لدينا أسبوع للراحة، وسنراقب من يحتاج إلى الراحة، ونأمل ألا يتعرض الفريق لإصابات، حيث لدينا سلسلة من المباريات الصعبة، لمدة 3 أسابيع، وكان لدينا الوقت للتحضير، من الواجب التأكيد على أننا لن نتخلى بأي شكل عن سعينا نحو التتويج بلقب الليجا هذا الموسم".

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