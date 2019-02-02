انت الان تتابع مفاجأة.. هاري كين يقترب من العودة بفضل جزر البهاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٢٤ ص

كشفت صحيفة ميرور البريطانية، اليوم السبت، أن هاري كين مهاجم نادي توتنهام هوتسبير والمنتخب الإنجليزي، اقترب من العودة إلى الملاعب عقب التعافي من الإصابة خلال فترة قياسية، علمًا بأن توتنهام أعلن في يناير عن غياب كين عن الملاعب لمدة 6 أسابيع، بعد إصابته خلال مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ22 من «البريميرليج»، إثر تدخل من فيل جونز مدافع الشياطين الحمر على قدمه وإصابته بتمزق في أربطة الكاحل الأيسر، وكان من المفترض أن يعود إلى الملاعب في منتصف شهر مارس المقبل، ولكنه تعافى سريعًا وقد يشارك في ديربي لندن أمام آرسنال يوم 2 مارس.

وأشارت صحيفة ميرور إلى أن هناك احتمالية لوجود هاري كين أمام بوروسيا دورتموند في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وأوضحت أن التعافي السريع للمهاجم الإنجليزي يعود إلى إرساله إلى جزر البهاما، وعمله المتواصل مع طبيب توتنهام تحت أشعة الشمس في منطقة البحر الكاريبي. وينافس هاري كين، محمد صلاح نجم نادي ليفربول