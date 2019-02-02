مفاجأة.. نجل مدرب سموحة فاز بكأس آسيا مع قطر

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تحرير:هاني العوضي ٠١ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٠٠ م
فجر فتحى عبدون رئيس قطاع الناشئين بنادي سموحة أن نجله أحمد فتحى عبدون لاعب فريق العربي القطري شارك مع منتخب العنابي الذي فاز مساء اليوم الجمعة ببطولة كأس أمم آسيا لأول مرة في تاريخه، وشارك اللاعب المصري مع 12 لاعباً تم تجنيسهم للعب في صفوف العنابي يحملون 8 جنسيات. وكشف مدير قطاع الناشئين في سموحة أنه سافر إلى قطر من 25 عامًا وتولى مسئولية إدارة قطاع الناشئين بنادى السد القطري، وفي عام 2002 قام بإحضار أسرته، وقتها كان عمر نجله أحمد لا يتجاوز 10 سنوات.
وتابع فتحي عبدون: "نجلي أحمد انضم إلى صفوف السد القطرى ولعب لعدة مواسم بقطاع الناشئين قبل أن ينضم إلى نادي العربي القطري، وفي عام 2011 تولى الكابتن حسن شحاتة مسؤولية تدريب الفريق الأول بنادي العربى وطلب وقتها الاستعانة بالناشئين وأعجب بأحمد وصعده بشكل مستمر ثم ثبته في التشكيلة، وكان يلعب فى مركز لاعب
وتابع فتحي عبدون: "نجلي أحمد انضم إلى صفوف السد القطرى ولعب لعدة مواسم بقطاع الناشئين قبل أن ينضم إلى نادي العربي القطري، وفي عام 2011 تولى الكابتن حسن شحاتة مسؤولية تدريب الفريق الأول بنادي العربى وطلب وقتها الاستعانة بالناشئين وأعجب بأحمد وصعده بشكل مستمر ثم ثبته في التشكيلة، وكان يلعب فى مركز لاعب الوسط المدافع".
وكشف مدير قطاع الناشئين أن حسن شحاتة تولى تدريب العربي القطري ورحل عنه دون أن يعرف أنه مصري الجنسية، موضحاً أن نجله حصل على الجنسية عقب انضمامه لمنتخب الناشئين وتدرج في المنتخبات إلى أن وصل للمنتخب الأوليمبي وشارك بعد ذلك مع المنتخب القطري الأول.
وشدد فتحى عبدون على أن نجله حصل على الجنسية القطرية أسوة بلاعبين مصريين كثيرين في قطر كانوا يقيمون مع أسرهم هناك أشهرهم عائلة حسين ياسر المحمدي.
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