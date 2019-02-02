شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك الأخير استعدادًا لجورماهيا بدون حضور جماهيري وإعلامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، خوض المران الأخير قبل مواجهة جورماهيا الكيني

والمقرر لها غدًا الأحد، بدور المجموعات بالبطولة الكونفيدرالية، بدون حضور جماهيري أو إعلامي.

وسيخوض الفريق المران على ملعب كازراني بدون حضور الجماهير أو وسائل الإعلام وذلك لتوفير مزيد من التركيز للفريق قبل هذه المواجهة الهامة.