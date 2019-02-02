أزمة جديدة في دفاعات ليفربول

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن المدافع الإنجليزي الشاب جو جوميز، قد يحتاج إلى إجراء عملية جراحية بسبب عدم تعافيه من الإصابة وبذلك يُعاني ليفربول الإنجليزي من تعدد الإصابات التي تلاحق لاعبي الدفاع بالفريق.

وتعرض جوميز لإصابة في ساق القدم خلال مباراة فريقه أمام بيرنلي في شهر ديسمبر من العام الماضي، حيث كان من المقرر غيابه عن الملاعب لمدة شهر ونصف فقط.

ولكن قالت الصحيفة البريطانية إن إصابة المدافع الإنجليزي استغرقت وقت أطول مما كان متوقعاً في البداية، وأن الإصابة أصبحت أخطر الاّن وقد يحتاج جوميز لإجراء عملية جراحية.

ويواجه كلوب العديد من المشاكل في خط دفاع فريقه بعد إصابة جو جوميز واستمرار إصابة أليكساندر أرنولد وعودة الإصابة للمدافع الكرواتي ديان لوفرين.

وقال كلوب عند سؤاله عن جوميز: "هو يحاول التعافي، هل يحتاج إلى عملية جراحية؟، لا أعلم، سوف نرى، ولكن من الممكن أن يخضع لها".

وعن إمكانية مشاركته أمام بايرن ميونخ في دوري الأبطال: "الأمر لا يسير كما كنا متوقعين، سيأخذ الأمر العديد من الوقت، ولكن من غير المحتمل أن يعود للمشاركة أمام بايرن ميونخ".

وسيعاني كلوب في مباراة بايرن ميونخ في دوري الأبطال، حيث أن المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك يغيب للإيقاف، مع استمرار غياب أرنولد وجوميز ولوفرين للإصابة، مما يترك الثنائي جويل ماتيب وأندرو روبيرتسون وحيدين في دفاع الريدز.