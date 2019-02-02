شركة أوروبية لتنظيم الدوري المصري هذا الموسم

إجتمع اتحاد الكرة المصري، اليوم السبت ، ودرس موضوع إسناد تنظيم مسابقاته المحلية لشركة أوروبية، بعد المشاكل والأزمات التي صاحبت تنظيم بطولة الدوري هذا العام الجاري.

ويحاول اتحاد الكرة بهذا الاتجاه، امتصاص غضب الأندية من طريقة تنظيم الدوري هذا الموسم.

وستكون الشركة الأوروبية، إذا تم اعتماد القرار، هي المسؤولة عن تنظيم الدوري والكأس، وسيقتصر دور لجنة المسابقات على إصدار العقوبات الخاصة المباريات.

ويتضمن الإقتراح تكليف هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، وعضو المكتب التنفيذي بفيفا، بمخاطبة الاتحاد الدولي لترشيح إحدى الشركات التابعة لفيفا، من أجل القيام بالمهمة.

ويواجه مجلس الجبلاية صعوبة كبيرة في إرضاء الأندية الغاضبة، ومواجهة التهديد بالانسحاب، خاصة أن أصحاب التهديد هم الثلاثي الزمالك وبيراميدز والأهلي، أصحاب المركز الأولى بالدوري والمتنافسين على البطولة.

وأصدر الأهلي بيانًا، أمس الجمعة، أكد فيه أنه لن يخوض أي مباراة يتم تعديل موعدها في جدول الدوري المعلن حتى نهاية مارس/ آذار.

جاء ذلك بعد إعلان بيراميدز والزمالك، أنهما لن يلعبا مبارياتهما في الدوري قبل أن يخوض الأهلي مبارياته المؤجلة في المسابقة، بما فيها مباراته مع الزمالك.