تقارير: هاري كين قد يشارك أمام آرسنال

أشارت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية، أن هاري كين المهاجم الإنجليزي لاعب توتنهام هوتسبر، يقترب من العودة للملاعب قبل الموعد المحدد لشفائه من الإصابة.
وكان كين تعرض للإصابة في أوتار الركبة في مباراة مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ22 من البريميرليج.
وتبعاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن كين تعافى من إصابته سريعًا وقد يشارك في ديربي لندن أمام آرسنال يوم 2 مارس.
وكان من المفترض أن يعود المهاجم الإنجليزي إلى الملاعب في منتصف شهر مارس.
وأوضحت الصحيفة إلى أن التعافي السريع لكين يعود إلى إرساله إلى جزر الباهاماس في البحر الكاريبي، وعمله بشكل جاد مع طبيب توتنهام.
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