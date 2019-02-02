يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في السادسة والنصف مساء اليوم إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية؛ لخوض مباراة سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

‎ويعقد الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي محاضرة أخيرة في السادسة مساء اليوم لمراجعة خطة اللعب خلال المباراة وتكليف كل لاعب بالمهام المطلوبة منه في اللقاء.

‎ويلتقي الأهلي مع نظيره سيمبا التنزاني في التاسعة مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية فيما كان الفريق قد تغلب على فيتا كلوب الكونغولي وتعادل مع شبيبة الساورة الجزائري خلال الجولات الماضية من البطولة.

كانت هذه تفاصيل خبر ‎تعرّف على موعد توجه الأهلي لملعب برج العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة أنباء أونا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.