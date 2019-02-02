شكرا لقرائتكم مدافع وست هام: مواجهة ليفربول من أصعب الاختبارات في البريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المدافع الفرنسي عيسي ديوب لاعب وست هام يونايتد على صعوبة مباراة ليفربول الذى يضم النجم المصري محمد صلاح، المحدد لها العاشرة مساء بعد غد الاثنين بملعب "لندن" الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال عيسى ديوب في تصريحات للموقع الرسمي لنادي وست هام يونايتد، "مباراة ليفربول من أصعب الإختبارات التي يمكن أن نواجهها في مسابقة الدوري الإنجليزي بجانب مانشستر سيتي، ليفربول فريق جيد للغاية ويضم أحد أفضل المهاجمين في العالم وهو محمد صلاح".

أضاف مدافع وست هام يونايتد "المباراة أمام ليفربول ستكون صعبة، لكننا سنسعى لتحقيق الفوز من أجل إسعاد الجماهير التي تحرص دوماً على مساندتنا".

تابع، "نعلم أن محمد صلاح لاعب كبير، أدرك جيداً أن مسألة إيقافه صعبة لكنها ليست مستحيلة".

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفاً، متفوقاً بفارق هدف وحيد على أوباميانج لاعب أرسنال بفارق هدف وحيد، وبفارق "هدفين" على هاري كين قائد توتنهام.

ويعتلي ليفربول صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، متفوقاً بفارق خمس نقاط على مانشستر سيتي صاحب الوصافة.

وأعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، في يونيو الماضي، تعاقده مع المدافع عيسي ديوب، قادماً من صفوف تولوز الفرنسي

وانضم اللاعب صاحب الـ 22 عاماً، إلى وست هام بعقد يمتد لخمسة أعوام دون الكشف عن قيمة الصفقة، ولكن وسائل الإعلام قدرتها بنحو 22 مليون جنيه إسترليني.