شكرا لقرائتكم رمضان صبحي يعود للمنتخب في معسكر مارس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة أجيري ، علي عودة رمضان صبحي لاعب الأهلي لمعسكر الفراعنة الذي يبدأ ١٨ مارس المقبل استعدادا لمباراة النيجر في الجولة الاخيرة بالتصفيات ونيجيريا وديا يوم ٢٦ من نفس الشهر.

جاء موقف أجيري بعد مشاركة صبحي أساسيا مع الأهلي وظهوره بمستوي جيد دفاعا وهجوما حيث كان قد استبعده بسبب عدم المشاركة مع ناديه السابق هيدرسفيلد الانجليزي .

يذكر أن منتخب مصر تأهل إلى أمم افريقيا 2019 بصحبة منتخب تونس عن المجموعة العاشرة.