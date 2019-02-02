رياضة | الأهلي يواجه وادي دجلة في دوري الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يواجه وادي دجلة في دوري الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي «مواليد ١٩٩٧» غدا الأحد مع مضيفه وادي دجلة، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن الجولة العشرين من دوري الجمهورية للشباب.

يسعى الأهلي خلال المباراة لاستعادة الانتصارات، وذلك بعدما تعادل سلبياً مع الإسماعيلي في الجولة الثامنة عشرة، قبل أن تتأجل مباراته أمام المصري في الجولة التاسعة عشر، وهي الجولة التي تأجلت مبارياتها بالكامل، وسيتم إقامتها في موعد لاحق.

ويدخل الأهلي اللقاء وهو في صدارة الترتيب برصيد 45 نقطة من الفوز في ١٤ مباراة، والتعادل في ثلاث مباريات فقط، بينما لم يتلق أية هزيمة، مسجلاً ٣٨ هدفًا، بينما تلقت شباكه ٩ أهداف فقط، علماً بأنه تتبقى له مباراة مؤجلة أمام الزمالك.

ويضم الجهاز الفني لفريق ١٩٩٧؛ ياسر رجب مديرًا فنيًا، وهشام السيد مدرباً لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إداريًا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل.

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