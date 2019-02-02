رياضة | خبراء وباحثون : ٢٠١٩ عام إفريقي بامتياز وانطلاقة لتعاون مستدام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبراء وباحثون : ٢٠١٩ عام إفريقي بامتياز وانطلاقة لتعاون مستدام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استضاف معرض القاهرة الدولي للكتاب في مركز مصر للمعارض الدولية فعاليات ندوة "مصر وافريقيا .. مصير واحد"بمشاركة خبراء وباحثين في الشأن الافريقي، في اطار استعداد جمهورية مصر العربية لترأس الاتحاد الافريقي لعام ٢٠١٩، وضمن البرنامج الثقافي الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب في اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية .

قال الدكتور رمضان قرني - خبير الشؤون الافريقية ومدير تحرير دورية افاق افريقية بالهيئة العامة للاستعلامات، :" ان افريقيا هي القارة الخضراء وهذا هو المسمي المنطقي والواقعي لهذه القارة الغنية بمواردها البشرية وثرواتها الطبيعية، ومصر لم تغب لحظة عن افريقيا فمؤسساتها تعمل في افريقيا خلال كل الفترات السابقة دون توقف، واطالب بأفرقة الحياة في مصر واستدامة العمل والتعاون مع افريقيا بنفس النهج بعد عام ٢٠١٩، والفترة الحالية والمقبلة تتطلب بناء قدرات الانسان الافريقي مما يعجل بالتنمية المرجوة في القارة الخضراء" .

ومن جانبها ، تحدثت الدكتورة مروه ممدوح سالم - المستشارة بوزارة الخارجية المصرية والخبيرة بالشأن الافريقي ، تحدثت عن الوحدة الافريقية ومفهومها والتنوير والوعي الشعبي وخاصة لدى الشباب بموضوع الوحدة الافريقية، مبينة انه بتحقيق الوحدة الافريقية نصل الي افريقيا التي نريدها.

فيما تحدثت هبه عاصم - الباحثة في الشأن الافريقي عن تأهيل الشباب من اجل تمكينهم من خلال النشاط، وكيفية استثمار الطاقات الشبابية، قائلة : "الاستثمار في الشباب الافريقي وتمكينه يسهم في تسريع التنمية بالقارة الافريقية "، كما تطرقت خلال حديثها عن إطلاق اسوان عاصمة الشباب الافريقي لعام ٢٠١٩، والتحديات التي تواجه الشباب الافريقي، بالاضافة إلى دور نماذج المحاكاه في التوعية بالقضايا الافريقية.

فيما تحدث عبد الله محمد كجاما - المراقب العام للاتحاد العام للطلبة الأفارقة بمصر ، ومؤسس منتدى الأمل للسلام والتمكين، وسفير الشباب الأفريقي بمصر، تحدث عن المبادرات الشبابية للوافدين الافارقة بمصر ، قائلاً :" هناك مبادرات كثيرة للشباب الافريقي بمصر واستفدنا كثيراً من تواجدنا بأرض الكنانة، فمصر بيت شباب افريقيا وكل الافارقة".

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الله الباطش : "مصر لم تخلع ثوبها الافريقي، وهناك زخم افريقي بمصر يشعر به الشعب المصري والاشقاء الافارقة، والدولة المصرية تضع من أولوياتها التنمية والتطوير والتنوير والتحديث في ربوع القارة الافريقية".