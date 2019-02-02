انت الان تتابع تفاصيل خبر يعود رافع الكأس والرأس.. استقبال تاريخي لمنتخب قطر والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 فبراير 2019 11:22 صباحاً - يستعد المنتخب القطري للعودة إلى الدوحة، اليوم السبت، وسط تحضيرات غير مسبوقة، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه بإحراز بطولة كأس آسيا لأول مرة.

وفاز منتخب قطر، أمس، على نظيره الياباني بـ3 مقابل 1، في المباراة التي جرت على استاد زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقالت وسائل إعلام قطرية، إن حامل اللقب الآسيوي سيعود اليوم إلى الدوحة، حيث ينتظره استقبال تاريخي غير مسبوق.

وذكرت صحيفة "الراية" أن جميع المسؤولين سيكونون في استقبال شباب "الأدعم"، إضافة إلى القطريين والمقيمين، وستعم الاحتفالات جميع المدن والميادين في البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن العُمانيين هم أول من استقبل المنتخب القطري في "صحار" ليلة أمس؛ عقب التتويج باللقب.

وأضافت أن آلاف العُمانيين احتشدوا أمام فندق "راديسون بلو" في صحار، مكان إقامة منتخب قطر، للاحتفال معه باللقب القاري.

وكانت الجماهير العُمانية قد ملأت ملعب المباراة أمس، واحتفلت مع لاعبي "الأدعم" عقب التتويج، لتواصِل الاحتفالات من الإمارات إلى السلطنة، وصولاً إلى الدوحة، وسط أجواء مثيرة واستثنائية.

ووقفت جماهير عُمان بقوة خلف المنتخب القطري خلال أطوار البطولة الآسيوية، خاصة في الأدوار الإقصائية وحتى المباراة النهائية، ليتعرّضوا بسبب ذلك لحملات تضييق من السلطات الإماراتية، التي تمنع دخول القطريين إلى أراضيها، منذ اندلاع الأزمة الخليجية في 5 يونيو 2017.

وقدّم منتخب قطر نسخة مثالية لكأس آسيا؛ إذ حقّق الفوز في جميع مبارياته بالدور الأول، ليتصدّر مجموعته الآسيوية الخامسة بالعلامة الكاملة؛ برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية، على حساب لبنان (2-0)، وكوريا الشمالية (6-0)، والسعودية (2-0).

وفي الأدوار الإقصائية تخطّى "العنابي" عقبة العراق في دور الـ16 (1-0)، قبل الإطاحة بكوريا الجنوبية في دور الثمانية بالنتيجة ذاتها، ثم الفوز برباعية نظيفة على الإمارات في "المربع الذهبي"، محافظاً على نظافة شباكه بفضل حارسه الأمين سعد الشيب.

ويضم منتخب قطر لاعبين من العيار الثقيل؛ كالقائد حسن الهيدوس، والثنائي الواعد أكرم عفيف والمعز علي، إلى جانب عبد الكريم حسن، المتوَّج بجائزة أفضل لاعب في القارة الآسيوية لعام 2018، علاوة على الحارس المتألق سعد الشيب.