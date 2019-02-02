تعرف على موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

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ويستعد الأحمر لمواصلة انتصاراته التي حققها خلال الفترة الأخيرة، ويدخل فريق الشياطين الحُمر لقاء اليوم السبت، مفتقداً عدداً كبيراً من لاعبيه للإصابة، أبرزهم الحارس علي لطفى وياسر إبراهيم ومحمد نجيب وأحمد فتحي ووليد سليمان ومحمد محمود ومروان محسن ووليد أزارو، في الوقت الذي يعد مركز قلب الدفاع صداعاً في رأس مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، ومعاونيه بعد الإصابات التي ضربته مؤخراً ما كان سبباً فى قيد رامي ربيعة العائد من إصابة طويلة قاربت على عاماً كاملاً محلياً وإفريقياً.
موعد المباراة والقنوات الناقلة
وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساًء، ويذاع اللقاء على قناة beIN SPORTS HD 1.
يذكر أن الفريق الأحمر يتصدر جدول المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بعدما حقق فوزه الأول على فيتا كلوب الكونغولى بهدفين دون رد، ثم واجه فريق شبيبة الساورة الجزائرى واكتفى بالخروج بنقطة واحدة من هذه المباراة، بينما يقع فريق فيتا كلوب الكونغولي في المركز الثاني برصيد ـ3 نقاط، ثم يأتى سيمبا ثالثاً بنفس الرصيد ويقبع شبيبة الساورة في المركز الرابع بنقطة واحدة.
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