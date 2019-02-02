شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الخليج 365- تستكمل اليوم منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا بانطلاق مباريات الجولة الثالثة التي تشهد العديد من المريات الهامة أبرزها بين الأهلي المصري وسيمبا التنزاني. ويرصد "السعودية نيوز" مواعيد مباريات اليوم من دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة (لوبي ستارز - الوداد المغربي) الساعة 3 beIN SPORTS HD 7 (بلاتنيوم - حوريا كوناكري) الساعة 3 beIN SPORTS HD 8 (مازيمبي - الأفريقي التونسي) الساعة 3 beIN SPORTS HD 1 (فيتا كلوب - شبيبة الساورة) الساعة 6 beIN SPORTS HD 1 (أورلاندو بايرتس - الترجي) الساعة 9 مساء beIN SPORTS HD 8 (الأهلي المصري - سيمبا) الساعة 9 beIN SPORTS HD 1

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