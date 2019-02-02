شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدوري الأسباني اليوم والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الخليج 365- يشهد الدوري الأسباني اليوم انطلاق منافسات الجولة 23 من خلال أقامة 4 مواجهات أبرزها بين برشلونة المتصدر وفالنسيا والتي تقام على ملعب "الكامب نو". في إطار ذلك يستعرض "السعودية نيوز" مواعيد مباريات اليوم من الليجا والقنوات الناقلة. الدوري الأسباني (ليفانتي - خيتافي) الساعة 2 beIN SPORTS HD 3 (ريال سوسيداد - اتلتيك بيلباو) الساعة 5:15 beIN SPORTS HD 3 (برشلونة - فالنسيا) الساعة 7:30 beIN SPORTS HD 3 (سيلتا فيجو - إشبيلية) الساعة 9:45 beIN SPORTS HD 3 يعتلي برشلونة جدول ترتيب الليجا برصيد 49 نقطة، ويليه أتلتيكو مدريد في المركز الثاني برصيد 44 نقطة، ويحل ريال مدريد ثالثا بـ39 نقطة وبفارق 3 نقاط عن إشبيلية الرابع.

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