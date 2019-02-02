شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

الخليج 365- تنطلق اليوم منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي بأقامة 7 مباريات هامة أبرزها بين توتنهام ونيوكاسل يونايتد والتي تقام على ملعب "ويمبلي" معقل السبيرز. في إطار ذلك يرصد "السعودية نيوز" مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم والقنوات الناقلة. الدوري الأنجليزي (توتنهام - نيوكاس يونايتد) الساعة 2:30 beIN SPORTS HD 2 (تشيلسي - هيدرسفيلد) الساعة 5 beIN SPORTS HD 2 (إيفرتون - ولفر هامبتون) الساعة 5 (كريستال بالاس - فولهام) الساعة 5 (بيرنلي - ساوثهامبتون) الساعة 5 (برايتون - واتفورد) الساعة 5 (كارديف سيتي - بورنموث) الساعة 7:30 beIN SPORTS HD 2 يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، بينما يتواجد توتنهام في المركز الثالث برصيد 54 نقطة. ويأتي آرسنال رابعا برصيد 47 نقطة بالتساوي مع تشيلسي الخامس، وبفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد صاحب المركز السادس.

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