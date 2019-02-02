شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365- يشهد اليوم السبت، إقامة العديد من المباريات الهامة، في مختلف ملاعب العالم، والتي من أبرزها مواجهة الأهلي المصري وسيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا.

دوري أبطال إفريقيا

حوريا الغيني × بلاتينيوم

يلتقي فريق حوريا الغيني مع نظيره بلاتينيوم، في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ويذاع اللقاء على قناة

beIN SPORTS 8.

النادي الإفريقي × مازيمبي

يواجه النادي الإفريقي نظيره مازيمبي في تمام الساعة الثالثة عصرًا، ويذاع اللقاء على قناة beIN SPORTS 1

الوداد الرياضي × لوبي ستارز

يلتقي فريق الوداد الرياضي مع نظيره لوبي ستارز في تمام الساعة السادسة مساًء، على قناةbeIN SPORTS 1

شبيبة الساورة × فيتا كلوب

يلتقي فريق شبيبة الساورة مع نظيره فيتا كلوب، في تمام الساعة السادسة مساًء، على قناة

beIN SPORTS 3.

اورلاندو بيراتس x الترجي الرياضي

يلتقي فريق الترجي التونسي مع نظيره اورلاندو بيراتس في تمام الساعة التاسعة مساءً، على قناة beIN SPORTS 8

الأهلي × سيمبا

يلتقي فريق الأهلي المصري مع نظيره سيمبا التنزاني، في تمام الساعة التاسعة مساًء، على قناة beIN SPORTS 1

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبير× نيوكاسل يونايتد

يلتقي فريق نيوكاسل يونايتد مغ نظيره توتنهام، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا على قناة beIN SPORTS 11

هيديرسفيلد تاون × تشيلسي

يواجه فريق هيديرسفيلد تاون نظيره تشيلسي، في تمام الساعة الخامسة مساًء على قناة beIN SPORTS 11

إيفرتون x وولفرهامبتون

يلتقي فريق وولفارهامبتون مع إيفرتون في تمام الساعة الخامسة مساًء، على قناة beIN SPORTS2

كريستال بالاس x فولهام

يلتقي فريق فولهام مع كريستال بالاس،في تمام الساعة الخامسة مساءا على قناة beIN SPORTS 7

بيرنلي x ساوثهامتون

يلتقي فريق ساوثهامتون مع بيرنلي في تمام الساعة الخامسة مساًء، على قناة beIN SPORTS 9

برايتون x واتفورد

يلتقي فريق برايتون نظيره واتفورد في تمام الساعة الخامسة مساًء، على قناة beIN SPORTS 8

كارديف سيتي x بورنموث

يلتقي فريق كارديف سيتي مع بورنموث في تمام الساعة السابعة والنصف، مساًء، على قناة beIN SPORTS 2

الدوري الإسباني

ليفانتي x خيتافي

يلتقي فريق ليفانتي مع خيتافي الساعة الثانية ظهًرا، على قناة beIN SPORTS 3

ريال سوسييداد x أتلتيك بيلباو

يلتقي فريق ريال سوسييداد مع أتليتك بيلباو في الساعة الخامسة والربع مساءا على قناة beIN SPORTS 3

برشلونة x فالنسيا

يلتقي فريق برشلونة مع فالنسيا الساعة السابعة والنصف مساءً، على قناة beIN SPORTS 3

سيلتا فيجو x إشبيلية

يلتقي فريق سيلتا فيجو مع إشبيلية الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، على قناة beIN SPORTS 3

الدوري الإيطالي

إمبولي x كييفو فيرونا

يلتقي فريق إمبولي مع كييفو فيرونا في الساعة الرابعة عصرًا، على قناة beIN SPORTS 4

نابولي x سامبدوريا

يلتقي فريق نابولي مع سامبدوريا، الساعة الرابعة عصًرا، على قناة beIN SPORTS 4

يوفنتوس x بارما

يلتقي فريق يوفينتوس مع بارما الساعة التاسعة والنصف مساءً، على قناة beIN SPORTS 4

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الباطن x الأهلي

يلتقي فريق الأهلي السعودي مع الباطن، في الساعة الخامسة والربع مساءً.

التعاون x النصر

يلتقي فريق التعاون مع النصر الساعة السابعة والربع مساءً.