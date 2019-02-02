انت الان تتابع هشام سليم للخطيب: «الأهلي عمره ما حصل فيه كده» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠١ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٢٠ م

أكد هشام سليم، أن الخطيب أعطى صورة خاطئة عن النادي الأهلي عندما منح الرئاسة الشرفية لـ"تركي آل شيخ"، بدعوى أن صالح سليم سبق وفعل ذلك مع الأمير عبد الله الفيصل، الذي كان يدعم الأهلي في الماضي، لأن هذا التبرير أيضًا كان خاطئًا. وقال هشام سليم، في تصريحات إذاعية لبرنامج "أسرار النجوم"، عبر راديو "نجوم إف إم" مع المذيعة إنجي على "الأهلي بمرحلة لم يمر بها من قبل، وأنا ألوم الخطيب مليون في المئة، وحتى الآن أحب أسمع رأيه علشان المفروض إن النادي الأهلي لا يدخل في مثل هذه الأمور".

وأضاف: "أنا أرجو من الخطيب يطلع يوضح، لأن الأهلي عمره ما حصل فيه كده، ولازم يتقال الفلوس اللي تبرع بها تركي آل شيخ راحت فين". وكان آل شيخ قد أعلن في وقت سابق أنه دعم الأهلي خلال 5 أشهر بمبلغ 261 مليون جنيه عقب تولى المجلس الحالي شئون النادي، بخلاف دعمه الخطيب قبل الانتخابات الماضية التي أجريت في 30