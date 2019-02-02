تعرف على المواجهات النارية لفريق الجونة بشهر فبراير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولى فريق الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية، بدعم الفريق الساحلى لاسئناف مباريات بطولة الدورى الممتاز . وضمت القائمة 12 لاعب، أحمد ياسر ريان وأحمد حمدى والإيفوارى أكا والحارس محمود الغرباوى وأحمد حسن مكى ومحمود الجزار وأحمد الألفى وإسلام عبد النعيم و أكرم توفيق وإسلام جابر والسنغالى أوسينو بوى وشريف دابو . ويلاقى فريق الجونة نظيره الإنتاج الحربى ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة الدورى الممتاز والتى ستقام بملعب الجونة بمدينة الغردقة يوم 7 من الشهر الجارى . ويحتل فريق الجونة المركز الثانى عشر من جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 22 نقطة . ويخوض فريق الجونة 5 مباريات خلال شهر فبراير الجارى يوم 7 فبراير الجونة يواجة فريق الانتاج الحربى ( ملعب الجونة ) يوم 14 فبراير الجونة يواجه الداخلية ( ملعب الداخلية بالقاهرة ) يوم 19 فبراير الجونة يواجه بيراميدز ( ملعب الجونة ) يوم 24 فبراير الجونة يواجه الاهلى ( ملعب الجونة ) يوم 28 فبراير الجونة تواجه بتروجيت ( ملعب الجونة )

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