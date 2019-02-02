شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغار يواجه زاهد سالم..مباريات المصريين في نصف نهائي موتور سيتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم السبت، منافسات الدور نصف النهائي من بطولة موتور سيتي الدولية المفتوحة للاسكواش والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 75 ألف دولار .

ونجح الثلاثي المصري، مروان الشوربجي المصنف الثامن عالمياً، محمد أبو الغار المصنف العاشر، وزاهد سالم، في التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة.

ويواجه مروان الشوربجي منافسه البيروفي دييجو إلياس، في الوقت الذي يواجه فيه محمد أبو الغار مواطنه المصري زاهد سالم، وبذلك تضمن مصر مقعداً في المباراة النهائية من البطولة .