ماذا فعلت الأندية المصرية مع "الأجانب" فى ميركاتو الشتاء ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت معظم الأندية المصرية في تدعيم صفوفها بمجموعة من الصفقات القوية والمميزة خلال "ميركاتو الشتاء" وشهد موسم الانتقالات حراكاً قوياً لاسيما فى صفقات الاجانب سواء العناصر الجديدة أو التى تم الاستغناء عن خدماتها وهو مانلقى عليه الضوء فى السطور التالية .. الأهلى الأهلى القادمون : الأنجولى جيرالدو + قيد النيجيرى جونيور أجايى الراحلون : المالى ساليف كوليبالى الزمالك الزمالك القادمون : المغربى خالد بو طيب الراحلون : الكونغولى كاسونجو الاسماعيلى الاسماعيلى القادمون : التنزانى يحيى زايد والنيجيرى مارشال اودى والنامبيى بينسون شيلونجو الراحلون : التونسى لسعد الجزيرى والكاميرونى كريستوفر ميندوجا والنيجيرى اوكيكى افولابى . بيراميدز بيراميدز القادمون : الإكوادورى جون سيفونتيس والبيروفى كريستيان بينافنتى والبوركينى إريك تراورى والسورى عمر خربين الراحلون : البرازيلى رود ريجينهو والنيجيرى اوزوبكى اوكشوكو والبرازيلى كارلوس إدواردو ومن قبلهم البرازيلى لوكاس ريبامار المصرى المصرى القادمون : البوركينى سعيدو سانبورى والنيجيرى جوزيف ايزيكيلى باسى الراحلون : البوركينى محمد كوفى والغانى توريك جبرين . الجونة الجونة القادمون : الإيفوارى سيرجى أكا والسنغالى أسوسينيو بوبى الراحلون : الإيفوارى عبد الله كوليبالى والنيجيرى شيكاتارا طلائع الجيش طلائع الجيش القادمون : النيجيرى شيكاتارا والتوجولى ريتشارد بورو الراحلون : الأوغندى الحسن مواندا . الانتاج الحربى الانتاج الحربى القادمون : ليس هناك صفقات أجنبية جديدة الراحلون : النيجيرى وليام أكوركيت سموحة سموحة القادمون : الكونغولى إيدى أومونجوى والسنغالى الشيخ أحمد بامبا الراحلون : النامبيى بينسون شيلونجو والغينى يامادو توريه . انبى

انبى القادمون : الكونغولى شاراك لوكومبى والايفوارى ويلفريد ياسو والتنزانى يحيى شيزا كيشتويا الراحلون : النيجيرى مارشال أودى والمغربى نوح وائل والغينى يحيى سابو . وادى دجلة وادى دجلة القادمون : الغانى يعقوب إسحاق الراحلون : ليس هناك راحلون النجوم النجوم القادمون : الغينى لاما كولين والإيفوارى ديديه كوريه والنيجيرى تريستن اومويلى الراحلون : الزامبى أوبرى تشيروا . حرس الحدود حرس الحدود القادمون : الليبيرى أماديا رينيه والإيفوارى إبراهيما كونيه والكاميرونى سيريل ندانى الراحلون : الإيفوارى بامبا ليسيان والنيجيرى شولا هارونا . المقاولون العرب المقاولون العرب القادمون : التونسى سيف الدين الجزيرى والبوركينى نور الدين فاروقا الراحلون : البرازيليين لويس فيليب ولويس جونيور وإدجار دى سوزا . الداخلية الداخلية القادمون : النيجيرى أتوسا إيشا الراحلون : سعيدو سانبورى بتروجت بتروجت القادمون : النيجيرى كريس جادى الراحلون : الأثيوبى شيميلس بيكيلى . المقاصة المقاصة القادمون : الأثيوبى شيميلس بيكيلى الراحلون : البوركينى إريك تراورى الاتحاد السكندرى الاتحاد السكندرى القادمون : النيجيرى ديريك اوجبو تشوكا والبرازيلى الفيس دا سيلفا و تونى سيلفا الراحلون : التوجولى ويلسون اكاكبو والغانى ايمانويل بناهينى والإيفوارى ديديه كوريه .

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