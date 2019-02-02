حسن العمدة

علق وليد صلاح الدين لاعب الاهلي السابق ، ومدير الكرة بنادي الاتحاد علي أزمة البيانات التي صدرت من قبل بيراميدز والزمالك والاهلي. وقال صلاح الدين فى تصريحات تليفزيونية ، ان المشكلة التي تواجهنا حاليا إننا ننظر فقط للفرق الكبيرة ، وهناك ظلم واضح للاندية الاخري المتواجدة فى الدوري وليس الان فقط بل فى السنوات الماضية. وشدد مدير الكرة ، تعرضت لعقوبات من قبل لجنة الانضباط ومعي محمد الطويله بسبب تصريحاتنا ضد التحكيم بالاضافة ،الى ان مسئولي الزمالك والاهلي وبيراميدز يهاجمون التحكيم بإستمرار ولم يطبق عليهم أى عقوبة.

كانت هذه تفاصيل خبر تعليق ناري من وليد صلاح على حرب البيانات بين الزمالك والأهلي وبيراميدز ..فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.